Москва, , 12:11 — REGNUM С января по март 2020 года российские автолюбители приобрели 18 689 подержанных китайских машин — на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В первом квартале лидером на вторичном авторынке среди «китайцев» стала модель Chery. За указанный период в России был перепродан 5831 такой автомобиль. Это почти на 17% выше прошлогоднего результата.

На втором месте модель Lifan с результатом 4801 перепроданная машина — на 10% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает модель Geely (3347 ед.; +5%).

На четвёртом и пятом местах на вторичном рынке китайских марок в РФ расположились соответственно модели Great Wall (2584 ед.; — 6,7%) и Haval (589 ед.;+306%).

Напомним, в РФ стартовали онлайн-продажи новых комплектаций кроссовера Chery Tiggo 8 версий Active и Family.

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