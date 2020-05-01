Москва, , 11:59 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит опасность роста финансовой зависимости России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

«Что касается финансовой зависимости, она будет нарастать», заявил Зюганов в ходе онлайн-маёвки.

Он отметил резкое падение цены на нефть.

«Мы уже потеряли от обесценивания нефти 2 трлн, до конца года будет 5 трлн, это четвёртая часть бюджета», — привел он данные.

При этом, по мнению коммуниста, у России есть резервы.

«У нас есть резервы, которые надо использовать, использовать в интересах трудового народа, в интересах новых технологий, в интересах рабочих мест и производств», — подчеркнул Зюганов.

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