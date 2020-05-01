Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Приоритетные направления работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) сейчас — это поддержка тех проектов и сервисов, которые развивают образовательною экосистему в условиях пандемии и социального спада. Об этом ИА REGNUM рассказал руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Обуховский.

Ранее АСИ включило в свою команду 60 новых общественных представителей. Новые представители появились в 37 регионах России. По итогам отбора в Новосибирской области назначено два представителя: Денис Обуховский — по направлению «Образование и кадры» и советник по перспективным проектам председателя Сибирского отделения РАН Ольга Дорохова.

«Из важнейших направлений, которые со мной связаны можно выделить — дистанционные форматы организации WorldSkills-событий (чемпионатов, экзаменов), обучение учителей школ и преподавателей вузов инструментам онлайн-обучения через сеть «Точек кипения». Важный социальный федеральный проект — «Помоги учиться дома», площадка для помощи детям-школьникам, которые не имеют полноценной технической возможности обучаться дома (простыми словами нет компьютеров). Сейчас идёт конкурс «Смартека» — конкурс проектов и инициатив по преодолению негативного влияния короновируса с помощью инновационных технологий (искусственный интеллект и т.п.). Все эти проекты необходимо продвигать на региональном уровне, чем общественные представители и занимаются», — рассказал Денис Обуховский.