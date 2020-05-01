Москва, , 12:25 — REGNUM Рекордное количество российской нефти Urals получил Китай в первом квартале 2020 года. Экспорт в Китай составил 4 млн тонн, говорится в обзоре ценового агентства Argus.

Прежний рекорд поставок был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, когда Китай получил 2,7 млн тонн, или около 13% всего морского экспорта Urals. Экспорт по итогам четвёртого квартала 2019 года составил 2,5 млн тонн.

Почти три четверти импортированной Китаем Urals приняли порты Циндао, Цзиньчжоу и Тяньцзин в северных провинциях КНР, в меньшей степени затронутых эпидемией коронавируса.

Рост поставок произошел на фоне восстановления в Китае переработки и падения нефти Urals в цене.