Кострома, , 11:45 — REGNUM В Костромской области сформировали перечень бесплатных участков для выращивания картофеля и овощей — сообщает пресс-служба администрации региона. В 14 муниципалитетах земли сельскохозяйственного назначения и участки в садовых товариществах передадут нуждающимся костромичам, чей доход пострадал от пандемии коронавируса.

В области под эти цели определили территории общей площадью 1471 гектар. Земли будут выдаваться жителям Вохомского, Галичского, Кадыйского, Антроповского, Костромского, Красносельского, Нейского, Нерехтского, Павинского, Поназыревского, Шарьинского, Мантуровскгого, Волгореченского и Буйского районов.

Участок предоставляется на один сезон, безвозмездно, без юридического оформления прав на землю. Для его получения костромичам необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Некоторым нуждающимся могут оказать дополнительную помощь с обработкой земель. Заняться этим готовы 33 сельхозорганизации и частные лица в 12 муниципальных районах.

Напомним, режим самоизоляции в Костромской области введен с 1 апреля. Однако дачникам разрешили возделывать землю в обычном режиме. Кроме этого, с 1 по 6 мая в Костроме будут работать ярмарки для торговли посадочным материалом, удобрениями и семенами.

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