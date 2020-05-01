Тегеран, , 11:39 — REGNUM Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана испытывает негативное влияние пандемии коронавируса, однако торговля продолжается. Об этом сообщил 1 мая торговый представитель РФ в Тегеране Рустам Жиганшин.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции негативно сказалось и на глобальной экономической ситуации, и на торговом-экономическом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Но даже в условиях ограничений грузопоток не прекращён, товары перевозятся и по суше, и по морю.

«Однако мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего роста товарооборота в текущем году», — сказал Жиганшин РИА Новости.

Иран за свой минувший год, истёкший 20 марта, зафиксировал рост товарооборота с Россией на 24% — до $2,15 млрд.

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