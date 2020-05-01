Пекин, , 11:24 — REGNUM Китайская автокомпания Nio, выпускающая электрокары премиум-класса, получила 7 млрд юаней (около 0,99 млрд долларов) от муниципалитета Хэфэй. Об этом сообщает Reuters.

Новые инвестиции от китайского государства направлены на поддержку производства компании Nio в условиях экономического кризиса. Благодаря полученным средствам автопроизводитель сможет продолжить свою работу.

Стоит отметить, что это не первые вливания государственных средств в данную компанию. Ещё феврале текущего года Nio смогла получить на развитие 10 млрд юаней (около 1,41 млрд долларов).

Таким образом, денежные средства для продолжения работы и борьбы с Tesla у китайского бренда имеются. Куда конкретно пойдут выделенные средства пока не сообщается.

Напомним, автокомпания Nio начала свою работу в 2014 году. Выбиться в лидеры бренду удалось благодаря электрокроссоверу ES8, который появился в 2018 году. В прошлом году в модельном ряду марки появился также компакт-кросс ES6.

Читайте также: Назван самый продаваемый китайский кроссовер на вторичном рынке России