Москва, , 11:09 — REGNUM В связи с кризисной ситуацией, возникшей вследствие мировой эпидемии коронавируса, в России уже приступили к реализации второго пакета мер поддержки населению, экономики и бизнеса. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, меры, которые принимают власти, оказались своевременными и крайне оперативными, и по мере того, как будет развиваться ситуация, последуют новые антикризисные решения.

По словам эксперта, в этом смысле Россия выглядит намного увереннее, чем любое другое соседнее нами государство. Вместе с тем, Данилин не уверен, что в данной ситуации, так называемые, «вертолётные деньги» спасут ситуацию.

«Те, меры поддержки, которые озвучены российским президентом, нужно доводить до каждого конкретного получателя. Поэтому обращение главы государства к министрам и губернаторам, где сказано о необходимости персональной ответственности за то, чтобы все меры поддержки людей, семей, бизнеса были доведены до конкретных получателей, весьма актуально.

Только когда все нуждающиеся семьи в регионах получат доплаты на детей, все безработные — пособия в новом размере, все медработники — дополнительные федеральные и региональные выплаты, все представители бизнеса, сохраняющие занятость, смогут получить кредиты под 0 процентов, прямую безвозмездную помощь и другие послабления, поручения президента будут считаться выполненными. И тут исполнительной власти всех уровней придётся сильно постараться, чтобы вся работа по обсечению антикризисных мер поддержки осуществлялось в том же оперативном темпе, что и их принятие».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе недавнего совещания с главами регионов российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая включительно и поручил правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Экономика России проходит тест на выживание».

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