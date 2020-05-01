Москва, , 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что взять ипотечный кредит на квартиру в новостройке можно будет по ставке от 6,2%, а приобрести жильё на вторичном рынке — от 8,1%. Указано также, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.