Энергодар, Украина, , 11:00 — REGNUM Специалисты Запорожской атомной станции (АЭС) отключили энергоблок № 4 для проведения капитального планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе станции.

В данный момент на станции работают два энергоблока общей мощностью 1970 МВт. На блоках № 3 и № 5 идёт ремонт, блок № 2 находится в резерве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что через одну-две недели на Украине возможны веерные отключения электроэнергии.

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