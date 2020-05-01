, 10:54 — REGNUM Уход президента США Дональда Трамп вовсе не приведёт к тому, что взаимные претензии между Китаем и Америкой сойдут на нет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 1 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Если Трамп проиграет выборы, то торговая война между Китаем и США, может быть, и закончится, а вот взаимные претензии между КНР и Америкой останутся, — сказал Колганов. — В какой форме эти претензии будут разрешаться, сейчас сказать нельзя. Но они будут — это факт. Вне зависимости от того, кто останется у власти в Белом доме — демократы или республиканцы. С Китаем у них конфликт есть, и он никуда не денется от смены президента. Именно экономический конфликт. В президентство Барака Обамы претензии к Китаю тоже выдвигались. Были судебные иски. Но дальше дело не заходило».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп снова обвинил Китай в распространении коронавирусной инфекции.