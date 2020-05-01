Москва, , 10:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не станет доводить экономическое противостояние с Китаем до каких-то фатальных для мировой экономики последствий, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 1 мая корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что США собираются ввести новые пошлины против КНР.

«Всё зависит от того, до каких масштабов президент США собирается доводить эту торговую войну, — сказал Колганов. — Потому что на предыдущие раунды торговой войны рынок реагировал нервно, но нельзя сказать, что это сильно сказалось на мировой экономике. Поэтому я не думаю, что Трамп собирается прибегать к каким-то чрезмерным мерам и действительно развязывать торговую войну. Это опять какие-то попытки поставить Пекин на место. Заставить его торговаться. Делать какие-то уступки. В предыдущих раундах Трампу удавалось добиться каких-то уступок от Китая, и видимо, он рассчитывает повторить эту игру под предлогом коронавируса».

Трамп, как подчеркнул Колганов, деловой человек и не самоубийца, и вряд ли он станет в этой игре заходить чересчур далеко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации агентства Reuters, в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает комплекс мер в качестве наказания для Китая за сокрытие достоверной информации по коронавирусной инфекции.