Лондон, , 10:43 — REGNUM По итогам марта 2020 года в Великобритании было произведено на 37,6% автомобилей меньше, чем год назад. Это связано с тем, что работа британских автозаводов была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

В марте конвейеры британских автозаводов покинули 78 767 автомобилей, что на 47 428 меньше, чем в предыдущем году.

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка снизился на 36,8%, а экспорт сократился на 37,8%. Спрос был особенно слабым для продукции британских автозаводов на основных направлениях экспорта. В первую очередь в США и Евросоюзе. Экспорт по этим направлениям сократился на 39,3% и 37,7% соответственно.

При этом на 2,3% возросли поставки в Китай, поскольку ограничительные меры там начали ослабевать. В целом в первом квартале производство на британских предприятиях сократилось на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее стало известно, что японская компания Nissan планирует возобновить производство автомобилей в Великобритании в июне.

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