Баку, , 10:36 — REGNUM Сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ начал с 1 мая Азербайджан. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба энергетического ведомства страны.

«Азербайджан с сегодняшнего дня начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — говорится в сообщении азербайджанского минэнерго.

Также сообщается, что страна в рамках сделки ОПЕК+ снизит нефтедобычу в мае-июне текущего года на 164 тысячи баррелей в сутки от нефтедобычи в октябре 2018 года, с июля по декабрь — на 131 тысячу баррелей, а с 2021 года по апрель 2022 — на 98 тысяч баррелей.

Кроме этого, указывается, что квоты по снижению нефтедобычи в пропорциональной мере разделены между государственными и частными компаниями по добыче нефти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мировые цены на нефть марок WTI и Brent выросли на фоне начала действия нового соглашения ОПЕК+.