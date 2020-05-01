Рига, , 10:17 — REGNUM Совет по фискальной дисциплине (FDP), оценив разработанную министерством финансов Латвии программу стабилизации, заключил, что в 2022 г. потребуется сокращение расходов бюджета на 175,8 млн евро. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, программа стабилизации, предоставленная минфином на рассмотрение Еврокомиссии, предусматривает падение ВВП страны на 7% — против запланированного ранее роста на 2%, и увеличение госдолга до 51,7% ВВП вместо 40%. Также учитывается падение налоговых сборов в стране до 1,5 млрд евро.

В заключении FDP сказано, что после роста расходов в 2020 г. и 2021 г. необходимо быстрое сокращение расходов в послекризисный период на 175,8 млн евро.

«Планы Минфина сократить дефицит бюджета с 5% от ВВП в 2020 г. до 1% в 2021 г, говорят о том, что в 2021 г. мер по поддержке экономики не предусмотрено или они являются частью запланированной консолидации бюджета», — говорится в заключении Совета.

В FDP отметили, что быстрого восстановления экономики не предвидится. Кроме того, экономику Латвии ожидает структурная перестройка, когда её моторами станут фармацевтика и инновационные технологии.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.