Москва, , 10:11 — REGNUM Мировые цены на нефть марок WTI и Brent выросли на фоне начала действия нового соглашения ОПЕК+. Данные представлены на Московской фондовой бирже 1 мая.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,28%, до $26,9 за баррель, июльские — на 2,09%, до $28,76. Данные приводятся по итогам торгов на 30 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 8:10 мск торговались на уровне $19,46, увеличившись на 3,2%.

Сегодня, 1 мая, вступило в силу соглашение ОПЕК+. Новая сделка предусматривает суточное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей. Это стало рекордным снижением за всю историю.

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