Саратов, , 10:11 — REGNUM По словам министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Кравцевой, в 2020 году планируется увеличить посевы ячменя, овса, гречихи, кукурузы на зерно, гороха, чечевицы. Яровой сев предстоит на территории 2,7 млн га, из них ранние культуры займут 2,2 млн га и поздние — 500 тыс. га. Посевная площадь в текущем году составит более 4,0 млн га; зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 млн га, или 111% к уровню прошлого года; технические культуры — 1,4 млн га, в том числе подсолнечник — 1,2 млн га; сахарная свекла — 8,5 тыс. га; овоще-бахчевые и картофель — 34,0 тыс. га. Уже посеяно яровых культур на площади 500 тыс. га, ведется сев яровой пшеницы, технических — ячменя, овса, кукурузы, гороха, нута. При благоприятных условиях мая — июня производство зерна прогнозируется в объеме 4,4 млн тонн.

В марте сельхозпроизводителям доведена государственная поддержка в сумме 381 млн рублей. В апреле — мае еще более 350 сельхозпроизводителей получат 400 млн рублей федеральных и областных субсидий на поддержку элитного семеноводства, развитие мелиорации, животноводство, в форме грантов на реализацию нацпроекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по программе «Агростартап» (11 победителей, 32,1 млн руб.), на возмещение процентной ставки по инвесткредитам.

К началу весенне-полевой кампании хозяйства муниципалитетов области были в полном объеме обеспечены семенами, сельхозтехникой и оборудованием. Весенне-полевые работы начаты на две недели раньше средних многолетних сроков, но осадки существенно замедлили темпы проведения сева, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный минсельхоз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области стартовала весенне-полевая кампания.

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