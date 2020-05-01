Самара, 1 мая 2020, 09:36 — REGNUM 67 автомобилей скорой помощи получили медицинские учреждения Самарской области. Об этом 30 апреля сообщил областной губернатор Дмитрий Азаров.
По его словам, поступившие автомобили оснащены самым современным оборудованием, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На линию они выйдут уже с 1 мая.
Губернатор посмотрел оснащение автомобилей и пообщался с медиками и водителями. Он выказал уверенность в том, что новая техника сделает работу врачей более комфортной, позволит совершать больше выездов к пациентам и поможет спасти больше жизней.
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