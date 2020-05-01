Москва, , 09:31 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года на вторичном рынке России было продано 7,9 тыс. пикапов. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самым перепродаваемым подержанным пикапом в РФ стала Toyota Hilux. За отчётный период её перепродали почти две тысячи раз, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Вторую строчку рейтинга самых популярных пикапов на вторичном рынке занимает Mitsubishi L200. С января по март автолюбители приобрели 1,7 тыс. единиц данной модели, что на 8% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Тройку лидеров замыкает отечественный УАЗ «Пикап». В первом квартале в России было приобретено около одной тысячи таких авто. Это на 19% выше результата перепродаж 2019 года.

Всего же с января по март текущего года объем российского рынка пикапов с пробегом составил 7,9 тыс. экземпляров — на 6% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Напомним, в январе — марте 2020 года в РФ было продано 2366 новых пикапов — на 19,3% больше, чем год назад.

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