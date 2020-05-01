Тель-Авив, Израиль, , 09:25 — REGNUM Увеличение государственной поддержки и ослабления карантинных ограничений потребовали сотни самозанятых израильтян и владельцев малого бизнеса вечером 30 апреля. Протестующие собрались на одной из площадей Тель-Авива, сообщает Times of Israel.

От правительства граждане требовали помочь им справиться с последствиями введенного из-за пандемии карантина, который многих лишил дохода. Протестующие требовали «дать дышать безработным», средств к существования и равенства в правах.

Самозанятые при этом не получили права на пособие по безработице, хотя им была предоставлена разовая выплата 6000 шекелей. В дальнейшем поддержка была расширена до 70% от регулярного дохода. На днях же Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») не выплатила пособия 100 000 безработных. По мнению части экспертов, это может свидетельствовать о том, что проблемы кроются в обновленной компьютерной сети этой службы.