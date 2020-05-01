Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM В рамках сделки ОПЕК+ Казахстан сократит добычу нефти до 390 тыс. баррелей в сутки, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что во втором квартале нефтехранилища в Казахстане могут переполниться. Это, в свою очередь, может привести к аварийной остановке нефтедобычи.

Малые и мелкие месторождения не входят в список объектов, где планируется сократить уровень добычи нефти. В министерстве добавили, что добывающие компании не подвергнутся дискриминации в процессе сокращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика примет участие в общем сокращении добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.

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