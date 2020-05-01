Москва, , 08:55 — REGNUM Дилеры Volkswagen в России запустили сервис бесконтактной выдачи коммерческих автомобилей покупателям. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

У клиента компании появилась возможность осмотреть понравившуюся модель дистанционно и проверить необходимые документы на неё. Для этого дилеры подготовят обзорное видео машины. После этого покупатель сможет на новом сервисе онлайн-оплаты не выходя из своего дома оплатить автомобиль. Выбранную модель доставят по указанному клиентом адресу.

Отмечается, что для покупки доступны модели Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok. Они имеют разнообразные комплектации и оснащены всеми необходимыми опциями.

Напомним, по итогам марта 2020 года дилеры компании Volkswagen продали 10 007 машин, увеличив свои продажи на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Читайте также: Volkswagen Golf R Mk 7.5 разогнали до 283 км/ч — видео