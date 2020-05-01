Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновской области приступают к работе салоны красоты и фитнес-центры, которые могут проводить тренировки вне помещений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Расширился список предприятий индустрии красоты и спорта, которые могут возобновить работу. Если ранее в него были включены парикмахерские и салоны красоты, оказывающие данный вид услуг, то сейчас салоны красоты могут оказывать весь спектр услуг.

Кроме того, разрешили работать фитнес-центрам, но при условии проведения занятий и тренировок не в спортивных залах, а на открытом воздухе.

Главное требование сохраняется: власти подчёркивают, что организации обязаны обеспечить «жёсткое выполнение всех санитарных норм и противоэпидемиологических правил». За этим будут следить мониторинговые группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2, о которых накануне заявляли региональные власти. Прирост за сутки составил 27 случаев, общее число инфицированных достигло 406.