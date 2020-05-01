Сеул, , 08:51 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в апреле 2020 года в Южной Корее впервые за 9 месяцев зафиксировали дефицит торгового баланса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года экспорт товаров из Южной Кореи составил $36,92 млрд, что на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный экспорт сократился на 17,4%.

Отмечается, что экспорт товаров, связанных с медициной и здоровьем, вырос на 29%, а компьютерной техники — на 99,3%.

Импорт сократился на 15,9%, до $37,87 млрд вон. Дефицит торгового баланса составил $950 млн.