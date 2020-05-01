Москва, , 08:41 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 мая, в России налоговые органы начали принимать заявки от предпринимателей на предоставление субсидий для частичной компенсации затрат малого и среднего бизнеса, связанных с затратами на сохранение занятости в период пандемии, а также для оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, для этого запущен специальный сервис.

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Уточняется, что заявление на получение субсидий могут подать организации и предприниматели, которые заняты в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Его необходимо направить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или по почте. В ФНС заверили, что заявления будут рассмотрены в течение трёх дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ, размер субсидии будет рассчитываться для организаций с учётом количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей). Для индивидуальных предпринимателей формула расчёта будет такая же, только плюс один человек — сам бизнесмен. Для ИП без работников — МРОТ (12 130 рублей).

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