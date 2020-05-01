Москва, , 08:31 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года в России самым продаваемым автомобилем на рынке лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) среди иномарок стал Ford Transit. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, Ford Transit лидирует с результатом продаж, равным 2321 авто, что на 8% ниже уровня реализации прошлого года.

На втором месте в сегменте LCV-иномарок разместилась модель Volkswagen Caravelle. С января по март в России было продано 836 единиц данного авто — на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тройку лидеров замыкает Hyundai H1 (535 ед.; +86%).

Всего же за первые три месяца текущего года в стране было куплено 22 342 автомобиля сегмента LCV. В этом объеме на машины иностранных брендов пришлись 7392 машины (+8,3%).

Напомним, с января по март текущего года продажи подержанных лёгких коммерческих автомобилей в РФ составили 92,6 тыс. единиц. Это на 3% больше, чем год назад.

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