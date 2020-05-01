Москва, , 08:15 — REGNUM Градообразующие предприятия в моногородах в условиях пандемии коронавируса оказывают поддержку территориям присутствия. Инфекционные отделения оснащаются аппаратами ИВЛ, закупаются защитные маски для жителей и специальные костюмы для врачей, а пенсионерам оказывается помощь на дому — им доставляют продуктовые наборы и лекарства. Об этом в рамках онлайн-совещаний Фонда развития моногородов рассказали главы монотерриторий.

В начале апреля Фонд развития моногородов запустил серию онлайн-совещаний с российскими моногородами, в ходе которых главы озвучивали необходимые дополнительные меры поддержки для бизнеса, а также рассказывали о текущей социально-экономической ситуации в моногородах.

По их словам, большую поддержку в связи с пандемией оказывают градообразующие предприятия, которые сегодня продолжают свою работу.

Так, к примеру, Выксунский металлургический завод оказывают поддержку не только жителям Выксы Нижегородской области, но и соседним моногородам — Кулебаки и Навашино.

По словам главы города Выкса Владимира Кочеткова, в инфекционном отделении Кулебакской ЦРБ благодаря помощи ГРОП был сделан ремонт, установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

В Выксунской ЦРБ аналогичные работы начнутся в ближайшее время. Кроме того, как рассказали на самом предприятии, для сотрудников обеих больниц было закуплено 19,5 тысяч масок, 1,7 тысяч защитных костюмов, а также защитные очки, латексные перчатки, респираторы и бесконтактные термометры.

Также предприятия поставляют продукты для пожилых и маломобильных людей, многодетных и малообеспеченных семей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В Ставрове Владимирской области местная компания «Стис-Владимир» занимается производством стеклопакетов, которые используются при монтаже окон в инфекционных больницах.

«В среднем в месяц мы отгружаем от 20−30 тысяч квадратных метров готовой продукции. При этом около 30% объема от загрузки производства идет на поликлиники и больницы, в том числе на инфекционную больницу в Коммунарке», — рассказал генеральный директор предприятия Андрей Патюбрин.

По словам главы администрации Ставрова Виктора Ермакова, компания оказывает финансовую помощь по реализации карантинных мер в поселке и помогает малоимущим семьям.

В Нижнем Тагиле Свердловской области помощь в борьбе с COVID-19 оказывают сразу два градообразующих предприятия.

Как рассказал во время онлайн-совещания заместитель главы моногорода Алексей Бурдилов, компания «ЕВРАЗ НТМК» закупила для города несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, а научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» приобрела лабораторию для проведения тестов на коронавирус.

«Чусовской металлургический завод» в Чусовом Пермского края также планирует в ближайшее время закупить для населения аппараты ИВЛ. А в Кемеровской области градообразующее предприятие «СУЭК-Кузбасс» передало в Ленинск-Кузнецкую городскую инфекционную больницу 1 тысячу защитных масок, дезинфицирующие средства и одноразовые медицинские комбинезоны.

Многие ГРОП в моногородах сегодня сами начали отшивать индивидуальные средства защиты. Так, корпорация ВСМПО-АВИСМА из Верхней Салды Свердловской области, которая занимается производством титановой продукции, организовала массовое производство защитных масок. На швейном производстве работают сегодня 20 человек. Маски они шьют из стопроцентной бязи, которая раскраивается по собственным лекалам. На сегодня предприятие изготовило более 30 тысяч масок.

Как отметили в Фонде развития моногородов, в связи с пандемией коронавирусной инфекции не только крупные, но и небольшие предприятия в моногородах переквалифицировались на выпуск различных средств защиты: масок, антисептиков и перчаток.

Моногорода поддержали тенденцию к перепрофилированию предприятий одними из первых.