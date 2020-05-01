Рига, , 07:48 — REGNUM Рижский муниципалитет, управляемый временной администрацией, в начале мая передаст на рассмотрение в правительство Латвии план стимулирования экономики столицы в размере 337 млн евро. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, временная администрация столицы планирует направить 241 млн евро на программы энергоэффективности детских дошкольных учреждений, а также на дорожное строительство. 96 млн евро — для реконструкции парка Aldara и набережной Mūkusalas.

Отмечается, что документация всех этих проектов разработана и строительство может начаться незамедлительно по получению финансирования.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.