Южно-Сахалинск, 1 мая 2020, 07:45 — REGNUM Жители Южно-Сахалинска расхватали продукты питания с помойки возле сгоревшего продовольственного магазина. В Инстаграм выложили ролик, где видно, как толпа людей разбирает продукты питания из помойки.
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Автор ролика в Инстаграм сопроводил видео комментарием: «Дожили! Люди с помойки продукты собирают!!!».
В комментариях представитель сгоревшего магазина сообщил, что все продукты питания, испорченные во время пожара, утилизировались: «Но по неизвестным причинам данные отходы были извлечены из мусорного контейнера местными жителями. Местных жителей просим не использовать для еды выброшенные на помойку продукты».
В комментариях сахалинцы задают вопросы: «Как прожить на пенсию в 13 тыс. Как? Вот вам и «неизвестные причины — половину от 13 тыс. нужно отдать за коммуналку».
Средняя сумма страховой пенсии по Сахалинской области составляет 17 792 рубля. При этом цены на продукты питания и товары первой необходимости непродовольственной группы, коммунальные платежи значительно выше материковых.
https://www.instagram.com/p/B_nuwoKHCf7/
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, комментируя высказывание ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова о том, что из-за пандемии коронавируса средний класс в России может обеднеть, заявил, что этот самый класс уже скатился к бедности.