Пекин, , 05:59 — REGNUM Рынок золота значительно подрос в Китае за первый квартал 2020 года в связи с тем, что инвесторы искали надежных вложений на фоне эпидемии COVID-19, сообщили 1 мая в Китайской ассоциации золота.

Суммарный оборот всей продукции, связанной с золотом на Шанхайской золотовалютной бирже, взлетел на 54,08%, достигнув отметки 6,4 трлн юаней (около $907 млрд) в первом квартале года. Объем торговли вырос на 24% в годовом исчислении до 18 тыс. тонн за первые три месяца.

За указанный период общий объем торговли золотовалютными фьючерсами на Шанхайской бирже взлетел на 62,26% до 20 6000 тонн при взлете оборота на 94,25% в годовом исчислении до 7,06 трлн юаней. Цена золота в среднем составила за указанный период $1585,22 да унцию, что ан 21,58 юаней больше в годовом исчислении.