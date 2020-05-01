Новосибирск, , 05:54 — REGNUM По производству пива Новосибирская область занимает седьмое место среди российских регионов. По этому показателю она уступает только Московской области, Санкт-Петербургу, Татарии, Ульяновской, Самарской и Тульской областям. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Уточняется, что Новосибирская область по производству пива является лидером в Сибири — на её долю приходится более 28% от общего объёма производства в округе.

За первый квартал 2020 года в регионе произвели 8 млн декалитров пива. Это на 8,5% (0,7 млн декалитров) меньше, чем в 1 квартале 2019 года. Напитки на основе пива составили 9,4% от общего количества пива, производимого в области.