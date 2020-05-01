Новосибирск, , 05:18 — REGNUM В Новосибирской области за первые три месяца 2020 года введено 351,5 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (302,4 тыс. кв. м — без учёта жилых домов на участках для ведения садоводства). Такие данные сообщает Новосибирскстат.

«Новосибирская область продолжает занимать ведущее место по строительству жилья в Сибирском федеральном округе, — подчёркивает региональный орган статистики. — В январе—марте 2020 года на её долю приходилось 28,9% всего введённого на территории округа жилья».

Уточняется, что по сравнению с январём—мартом 2019 года ввод жилья на территории Новосибирской области увеличился на 22,6%.

За счёт собственных и заёмных средств новосибирцы построили 123 тыс. кв. метров общей площади жилья (35% от общего объёма введённого жилья).