Токио, , 05:56 — REGNUM Японская компания Nissan планирует вновь запустить производство автомобилей на своём заводе в Великобритании в начале июня. Об этом 1 мая сообщает агентство Kyodo.

Завод компании в городе Сандерленд на севере Англии является крупнейшим в стране производством, выпускающим до 350 тысяч автомобилей в год. Nissan вынуждена была остановить его конвейеры 17 марта в связи с пандемией нового коронавируса.

Также компания намерена 4 мая запустить завод в Испании, в Барселоне, остановленный 22 марта. Его мощности позволяют выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года из-за пандемии нового коронавируса Nissan планирует уменьшить количество производимых в Японии автомобилей на 78%.

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