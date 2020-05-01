Лондон, , 04:30 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов продолжили рост.

По данным торговой площадки на 03:26 мск июльские фьючерсы Brent торговались на уровне $27,32 за баррель, подорожав на 3,17% от уровня закрытия сессии 30 апреля.

Фьючерсы WTI поднялись в цене на 6,16%, до $20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до закрытия торговой сессии 30 апреля фьючерсы Brent торговались на уровне $26,56 за баррель. WTI продавалась по $19,06 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть WTI поднялась выше $19 за баррель