Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing намерена выпустить облигации на общую сумму $25 млрд для привлечения финансов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что таким образом компания пытается увеличить ликвидность своих активов в условиях кризиса, вызванного падением спроса на пассажирские авиаперевозки и проблемами с моделью авиалайнеров 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, американской аэрокосмической корпорации Boeing грозит многомиллионный штраф за недостаточный контроль качестве при производстве авиалайнеров 737 MAX. В первую очередь, Boeing может быть оштрафовано за ненадежность работы системы улучшения маневренности MCAS. Также следователи выявили ряд посторонних предметов в топливных баках почти у половины новых самолетов.

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