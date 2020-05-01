Рига, , 00:24 — REGNUM У 43% сотрудников компаний в Латвии размер выплаченных двухмесячных пособий по простою, из-за пандемии COVID-19, менее 180 евро, так следует из рабочих документов представленных на заседании правительства, пишет портал diena.lv.

Как сообщало 28 апреля ИА REGNUM, на данный момент пособия получили 24 563 человека, на общую сумму 6 625 689 евро. В начале кризиса из-за пандемии правительством было выделено на выплату пособий 101 млн евро. В данный момент поддержка для населения составляет чуть более 5% запланированного.

В данный момент Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило от кабинета 909 510 евро, чтобы компенсировать до уровня 180 евро, сумму пособия всем, у кого она оказалась ниже. Кроме того доплату в 50 евро получат те обладатели пособия по простою, на чьём иждивении находится несовершеннолетний. На эти нужды VSAA будет ассигновано около 250 000 евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.