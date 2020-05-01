Рига, , 00:20 — REGNUM Согласно предварительным данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии, по сравнению с IV кварталом 2019 года в I квартале 2020 спад ВВП составил 2,9%, пишет портал LSM.

Если сравнивать результаты с I кварталом 2019 года, падение составило 1,4%. При том, что рост производства в I квартале 2020 составил 3%, падение в сфере услуг в размере 2,6% за счёт большего удельного веса потянуло всю экономику вниз. Полный отчёт об изменении ВВП за первые четыре месяца 2020 будет опубликован 29 мая 2020 года.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.