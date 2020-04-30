Нью-Йорк, США, , 23:48 — REGNUM Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги 30 апреля в минусе, однако показали максимальный процентный прирост с 1987 года. Индекс Nasdaq также провел хороший месяц — его прирост стал лучшим с 2000 года.

К концу сессии 30 апреля на Уолл-стрит индекс Dow Jones закрепился на отметке 24 345,72 пункта, S&P 500 — 2912,43 пункта, Nasdaq — 8889,55 пункта.

Все три основных индекса американского фондового рынка находятся примерно на 20% ниже исторических рекордов, достигнутых в феврале, однако гораздо выше мартовских минимумов.

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