Тирана, , 00:18 — REGNUM Министр инфраструктуры Албании Белинда Балуку 30 апреля выступила в парламенте с заявлением о том, что страна вынуждена прекратить добычу нефти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Балуку заявила, что имеющиеся в стране нефтехранилища уже переполнены, в то время как цена на топливо из-за пониженного спроса, вызванного пандемией коронавируса, остается низкой.

Несмотря на кризис, работникам нефтяной отрасли была выплачена заработная плата в соответствии с решением правительства Албании.

По объемам разведанных запасов нефти Албания находится на 58 месте в мире.

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