Пенза, , 08:00 — REGNUM Среди 43 субъектов России Пензенская область по итогам первого квартала текущего года заняла второе место по производству мяса птицы. Предприятия страны произвели 1,5 млн тонн мяса птицы в живом весе, что больше прошлогоднего показателя на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе прирост составил 8,1 тыс. тонн. По производству птицы на убой в живом весе Пензенская область — на первом месте среди субъектов Приволжского федерального округа, в регионе произведено 306,1 тыс. тонн. В России по данному показателю Пензенская область — на седьмом месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Пензенская область заняла 9 место в России по экспорту мясной продукции.

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