Тегеран, , 07:42 — REGNUM 30 апреля глава пограничных рынков иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что рынки вдоль ирано-пакистанской границы открыты и торговля в настоящий момент идет полным ходом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мобин Мирали рассказал журналистам IRNA, что из-за вспышки коронавируса пограничные рынки на определенный срок были закрыты, однако поскольку народ Пакистана нуждается в иранских товарах, после переговоров все пограничные рынки иранской провинции были вновь открыты.

Мирали также отметил, что пограничные рынки провинции расположены в следующих районах: Мирджаве, Кухаке, Пишине, Джалеке и Римане. Мирали подчеркнул, что экспорт в Пакистан теперь возможен только через рыночные рынки. «Пакистан пока не разрешает осуществлять экспорт через пограничные пункты», — заявил он.

«Для достижения наших целей было подготовлено 120 грузовиков, которые должны были доставить груз в Пакистан. Поставки в основном содержат продукты питания, финики и строительные материалы», — сообщил Мирали.