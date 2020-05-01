Тегеран, , 07:43 — REGNUM По словам руководителя проекта, в Иране процесс установки платформы 11B на одиннадцатом участке газового месторождения Южный Парс будет завершен к июню. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 апреля.

Расул Фаллахнеджад выступил перед журналистами и заявил, что платформа SPD11B будет установлена к июню, при этом каркас платформы, оборудование и различные элементы сооружения были загружены на баржу LB90. Он отметил, что вес каркаса составляет 1200 тонн, в связи с чем загрузка производилась методом Push and Pull.

После ввода в эксплуатацию платформа пробурит 12 скважин на одиннадцатом участке массивного газового месторождения. Иранская компания Petropars осуществляет данный проект после того, как её партнеры Total и CNPCI вышли из сотрудничества из-за санкций США.

Проект направлен на выработку 2 миллиардов кубических футов богатого газа, а также передачу его на существующие нефтеперерабатывающие заводы Южного Парса.