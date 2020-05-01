Казань, , 07:48 — REGNUM В Татарии идет прием заявок на участие в республиканских программах поддержки организаций. Всего на поддержку бизнеса в республике направят около 25 млрд рублей. С 27 апреля, не вошедшие в общероссийский перечень пострадавших отраслей республиканские предприятия, заявляют о необходимости поддержки. Они смогут принять участие в региональных программах на 1,3 млрд рублей, заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

На этой неделе список наиболее пострадавших отраслей расширился. В него вошли музеи и зоопарки, а также торговля непродовольственными товарами. Почти 45 тысяч малых и средних предприятий получили отсрочку от уплаты налогов или продление сроков по уплате страховых взносов.

По банковским кредитам предприятиям предложено для снижения нагрузки воспользоваться программой субсидирования процентной ставки по кредитам. Организации, у которых снизилась выручка и сохранился штат на 1 апреля также смогут рассчитывать на поддержку властей. В течение двух месяцев помощь получат около 200 предприятий по доставке еды и напитков.

Системообразующие предприятия со следующей недели смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Для этих целей субсидии в размере около 24 млрд рублей будут направлены кредитным организациям. Каждое из предприятий сможет получить до 1 млрд рублей на срок до одного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии представители малого и среднего бизнеса обратились с просьбой о поддержке к главе республики.

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