Рига, , 21:55 — REGNUM Цифры статистики о падении розничной торговли в Латвии в марте всего на 1,8% не отражают реального состояния экономики. Об этом заявил Dienas Business главный экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

По его словам, если проанализировать оборот по кредитным картам латвийских банков, то уровень потребления в стране начал снижаться с середины марта и сильно упал в конце месяца.

Аболиньш уточнил, что речь идёт о падении потребления, в сравнении с январём и февралём 2020 г., на 25−30%. В методику расчёта розничной торговли не включены такие отрасли, как общественное питание (рестораны), гостиницы, авиация. Те отрасли, где падение продаж было особенно драматичным, добавил он.

По его словам, в апреле падение будет ещё большим.

«Хорошая новость одна — падение экономики Латвии будет не большим, чем у наших основных торговых партнёров. Банки Дании, Швеции и Финляндии сообщают о похожем падении потребительского спроса», — написал Мартиньш Аболиньш.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.