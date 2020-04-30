Кишинёв, , 20:48 — REGNUM Молдавию ожидает самый большой бюджетный дефицит в ее истории, особенно в случае непоступления в бюджет российского кредита в 200 млн евро, который пока заморозил Конституционный суд. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил экономический эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По его словам, на проблему, с которой сейчас столкнулась Молдавия, наложилось сразу несколько неблагоприятных факторов. Во-первых, еще в прошлом году, до эпидемии коронавируса, правительство заложило в бюджет на 2020 год покрытие 10 млрд леев (более 0,5 млрд евро) за счет грантов и кредитов, что уже тогда вызывало опасения экспертов.

Затем последовала собственно эпидемия, повлекшая финансовый кризис и нагрузку. «С учетом пандемии в бюджете — еще минус 7 млрд. леев доходов и плюс 2 млрд. расходов. В целом бюджетная дыра увеличилась еще на 9 млрд. леев», — отметил Ионицэ.

В настоящее врем, по его словам, в бюджете «самая большая бюджетная дыра в истории Молдавии» в 19 млрд леев (около 1 млрд евро). Эту дыру, по его словам, надо закрывать грантами, внутренними и внешними займами. «Правительство, однако, продолжает оставаться в изоляции на международном уровне и не может полагаться на гранты. Так что будет опираться только на кредиты», — отметил эксперт.

Даже российский кредит в 200 млн евро, по словам Ионицэ, должен был стать лишь одним из необходимых решений, покрывая лишь часть необходимой суммы. В то же врем эксперт отмечает, что непрофессиональные действия правительства и властей привели к его блокированию. «В нынешнем виде кредитное соглашение имеет большую проблему», — считает эксперт, комментируя решение Конституционного суда на этот счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

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