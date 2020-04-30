Москва, , 20:33 — REGNUM Внесение изменений в правила тюнинга и в правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения отложат, сообщается в опубликованном 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации постановлении правительства РФ.

Так, до 1 февраля 2021 г. отложен ввод правил тюнинга — внесения изменений в конструкцию автомобиля. До 1 апреля 2021 г. откладывается ввод новых правил сдачи экзаменов на получение водительских прав.

До 30 июня 2021 года откладывается требование к перевозке детей в автобусах не старше десяти лет, до 31 мая 2021 года — требование оснащать такие автобусы тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS.

Напомним, введение правил тюнинга планировалось с 1 июля 2020 г. Новые правила сдачи на права должны были быть введены с 1 октября 2020 г. Планируется убрать из «вождения» «автодром», расширить теоретическую часть.

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