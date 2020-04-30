Киев, , 19:24 — REGNUM В правительстве Украины состоялось первое заседание антикризисного энергетического штаба с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец и других чиновников и специалистов отрасли.

Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба украинского минэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM.

В правительстве констатировали физическую и финансовую разбалансированность энергетической отрасли Украины.

«Физическая разбалансированность… возникла, в частности, из-за уменьшения потребления электроэнергии с октября прошлого года в результате теплой зимы и карантинных мер; импорта электроэнергии из Беларуси и России; накопления на складах шахт и ТЭС чрезмерного количества угля, на который нет спроса; роста генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы… Финансовая разбалансированность возникла из-за избыточного объема электроэнергии и искусственных административных ограничений, что исказило ценообразование на рынке электроэнергии и привело к убыточной работе энергогенерирующих предприятий», — заявила Буславец.

Участники заседания приняли за основу проект решения Антикризисного энергетического штаба и договорились в однодневный срок предоставить свои предложения и дополнения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде экс-премьерЮлия Тимошенко заявила о «беспрецедентной разбалансировке энергетики Украины» и предложила депутатам выслушать отчет премьер-министра по этому поводу. Большинство предложение Тимошенко не поддержало.