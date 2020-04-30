Бишкек, , 19:04 — REGNUM Правительство Киргизии оплачивает проживание в хостелах киргизским мигрантам, застрявшим в Новосибирске из-за отмены авиарейсов по причине пандемии коронавируса. Об этом на заседании республиканского парламента заявил замминистра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

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По словам высокопоставленного дипломата, в хостелы киргизстанцев удалось разместить при поддержке местной киргизской диаспоры.

Также замглавы МИД отметил, что представители внешнеполитического ведомства смогли договориться с владельцами хостелов о снижении для киргизских мигрантов оплаты за проживание с 450 до 200 рублей в сутки.

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