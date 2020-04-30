Ашхабад, , 18:59 — REGNUM В Туркмению прибыла очередная партия заказанных туркменским правительством грузовиков «КАМАЗ — 6520», произведенных на Камском автомобильным заводе в Татарии, передают туркменские СМИ.

Российские самосвалы распределят между предприятиями госагентства «Туркменавтотранспорт», которые будут использовать спецтехнику на строительных площадках при реализации государственных проектов в Ашхабаде и регионах Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что российская компания «КАМАЗ» заключила с властями Туркмении контракт на поставку почти 2 000 грузовых машин в течение 2019 — 2021 годов.

Также российская компания пообещала открыть в туркменских регионах четыре отделения учебно-сервисного центра «КАМАЗ».