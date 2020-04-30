Москва, , 18:54 — REGNUM Законопроект, направленный на оперативное оказание государственной гарантийной поддержки предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, внес в Госдуму глава комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

В 2020 году правительство РФ наделяется исключительными полномочиями по принятию решений о предоставлении государственных гарантий на специальных условиях.

«Принятие закона позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ, без необходимости внесения специальных изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — отмечается в сопроводительных документах.

Также в Бюджетный кодекс вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления государственной гарантии Российской Федерации принципиально нового вида — в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

Механизм ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку, в отличие от существующего, не предусматривает вовлечения ряда федеральных органов исполнительной власти и самого правительства для отбора предприятий, принятия индивидуальных решений о предоставлении гарантий и, собственно, оформления каждой гарантии, указал Макаров.

Для реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление указанной государственной гарантии Российской Федерации в текущем году в пользу ВЭБ. РФ, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков.